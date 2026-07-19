Diagnóstico de enfermedad implica un duelo

Belén Castillejos, jefa estatal de salud mental y grupos vulnerables del Instituto Público de Salud Mental del Estado, explicó que el diagnóstico de una enfermedad crónica o degenerativa ocasiona un desgaste emocional en el paciente, este proceso equivale a un duelo, entendido como la pérdida significativa de la salud.

El duelo atraviesa etapas como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, Castillejos indicó que estas fases no siguen un orden fijo y que no todas las personas cursan cada una de ellas.

La especialista destacó que la familia cumple una función central como red de apoyo, recomendó que los familiares conozcan las características de la enfermedad y las etapas del duelo para identificar en cuál se encuentra el paciente y brindar acompañamiento.

Apoyo emocional

Aunque no sean profesionales de la salud mental, el apoyo emocional de los seres queridos contribuye al estado anímico del paciente y al manejo del tratamiento.

Sobre las expresiones que se utilizan con quien sufre, Castillejos menciona que frases como “échale ganas”, “no llores” o “esto pasó porque Dios así lo quiso”, no resultan útiles durante el proceso.

Explicó que en la etapa de ira, el paciente busca un responsable de su dolor, por el contrario sugirió decir: “No existen palabras que tal vez en este momento puedan hacerte sentir mejor, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites”.

Esto implica ofrecer apoyo económico, un abrazo, compañía o simplemente la posibilidad de llorar sin juicio.

La especialista sugirió la terapia ocupacional como herramienta para mantener la mente distraída, actividades como la lectura, contenido positivo en medios, baile, natación, ejercicio, pintura o manualidades.