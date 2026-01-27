Dialoga CMIC representación del Congreso de la Unión

En el marco de un encuentro, empresarias y empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chiapas, se reunieron con el diputado federal, Roberto Albores Gleason, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Mensaje de bienvenida

“Es un gusto darles la bienvenida a este encuentro que hemos denominado El Poder Legislativo Federal y la CMIC Chiapas, un espacio concebido para la reflexión, el intercambio de ideas y la construcción de puentes institucionales en favor del desarrollo de nuestro estado y del país”, señaló en su mensaje de bienvenida el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney.

Vocación

El líder de los formales de la construcción en la entidad indicó que en la CMIC se tiene una vocación proactiva, no sólo son observadores, por el contrario, hay una fuerte convicción de incidir en las políticas públicas, las decisiones legislativas y la planeación estratégica en materia de infraestructura y obra pública.

Lo anterior, dijo, bajo la experiencia de muchos años en los que se ha aprendido, que estas políticas públicas, estas normativas, deben construirse con visión de largo plazo, con sensibilidad social y con el acompañamiento de quienes tienen experiencia técnica y operativa en el sector.