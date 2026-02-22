Dialogan comunicadores con Fiscalía de DD.HH.

La Dirección para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas en coordinación con el Grupo de Periodistas de San Cristóbal (GPS), sostuvieron dos pláticas sobre el ejercicio de sus actividades.

A esta actividad asistió el fiscal de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, así como el director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, José Vicente Díaz Coutiño.

Los ponentes fueron, José Inocente Sánchez Narváez, fiscal del Ministerio Público (MP), y Luz Virginia Pérez Vázquez, subdirectora de Investigación y Judicialización.

Temas abordados

Los temas que se abordaron fueron La Libertad de Expresión: Generalidades, Límites, Alcances y Protección Constitucional, así como de Libertad de Expresión con Perspectiva de Género. Con una nutrida participación e intercambio de opiniones con los asistentes.

La actividad se realizó en el salón de usos múltiples del Centro Cultural de El Carmen, a cargo de Marina Ileana Martínez Romero.

A la plática realizada el pasado viernes asistieron representantes de los diversos medios de comunicación, tanto de San Cristóbal de Las Casas como de Tuxtla Gutiérrez.