Dialogan para acceso y distribución de agua

Comunidades en conflicto entablan mesa de diálogo e inician acuerdos que permitan una distribución más equitativa del agua del manantial de Chupactik, tras años de diferencias por su acceso y repartición.

En un hecho histórico para la gobernabilidad y la paz social del municipio de San Cristóbal, la reunión se realizó en la comunidad de Tontik, con la presencia de representantes de Molino Los Arcos (parte alta, parte baja y tercera sección), Cuxtitali, el barrio de La Garita, así como integrantes del Sistema de Agua Potable Chupactik-Cuxtitali.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó continuar con mesas de trabajo y realizar un recorrido en los próximos días en Molino Los Arcos parte baja, con la participación de personal de Obras Públicas, a fin de evaluar la infraestructura existente y analizar alternativas para fortalecer la captación y distribución del agua.

Reunión

Durante la reunión, representantes de las comunidades y barrios agradecieron la intervención de la autoridad municipal y coincidieron en que la presencia del Ayuntamiento genera confianza para avanzar en acuerdos que beneficien a la población y permitan preservar la paz social.

En el encuentro participaron Agustín Luna López, representante de Molino Los Arcos parte alta (Casa Grande); Filiberto Pérez Díaz, de Molino Los Arcos tercera sección; Isaías Hernández Gómez, de Molino Los Arcos parte baja; Martín Jiménez López, representante de Cuxtitali; Julián Entzin Díaz, vicepresidente del Sistema de Agua Chupactik y La Garita zona oriente; y Ramiro Gutiérrez Moreno, presidente del Sistema de Agua Chupactik La Garita zona oriente; el agente de la comunidad de Tontik, entre otros.

En la reunión, la presidenta municipal Fabiola Ricci, destacó que este acercamiento representa un paso importante para resolver un conflicto que durante años generó tensiones entre comunidades, apostando al diálogo como la vía para alcanzar soluciones duraderas.