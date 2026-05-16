Dialogan para fortalecer articulación de la educación

Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y construir rutas de acción que respondan a las necesidades educativas y sociales como un interés expreso del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano, impulsó un espacio de colaboración transversal orientado a atender los retos que enfrentan los niveles educativos, como parte de las estrategias para mejorar el ingreso, la permanencia y el desempeño del estudiantado.

En su intervención, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, reconoció este foro como una oportunidad invaluable para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva de soluciones frente a los desafíos actuales de la educación en Chiapas.

“Es indispensable hoy más que nunca replantearnos desde dónde estamos llevando la educación. Desde nuestras áreas debemos brindar a las y los jóvenes chiapanecos la oportunidad de construir un mejor destino. Seguiremos impulsando estos espacios para generar nuevos resultados”, expresó.

Mejoran la comunicación

Por su parte, el director de Educación Media, Luis Antonio Aguilar Macías, destacó que este encuentro fortalece el diálogo interinstitucional entre la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media y Superior (Ceppems), y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), instancias clave para la articulación y mejora del sistema educativo en la entidad.

En representación del titular de la dependencia, el subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González, señaló que este foro abre un espacio de reflexión conjunta, análisis y diálogo, con el propósito de generar propuestas que fortalezcan la articulación entre ambos niveles educativos y permitan responder de manera más efectiva a los retos del presente y del futuro.

El Foro desarrollado el 1 y 12 de mayo, que tuvo como sede el Auditorio de Ciudad Universitaria de la Unicach, contó con la participación de investigadores, directivos y docentes de diversas universidades y subsistemas de media superior, quienes presenciaron la conferencia magistral “Gestión y articulación de trayectorias educativas, retos para la integración estratégica de la Educación Media Superior y Superior en México”, impartida por Lisandro Montesinos Salazar, docente e investigador de la Unach, así como el panel “Panorama actual de la Educación Media Superior y Superior en Chiapas: desafíos para la articulación sistémica y el desarrollo regional”, con los aportes de especialistas como Lizbeth Alondra Nangullasmú Sánchez, Nancy Leticia Hernández Reyes, Lucia Velasco Jiménez, Luis Alejandro Méndez López y Omar David Jiménez Ojeda.

En el segundo día del Foro, a través de la coordinación de la directora de Educación Superior, Rosa Laura Vázquez Grajales, se iniciaron mesas de trabajo donde se desarrolló una metodología dividida en tres fases: la fase 1, “Diagnóstico técnico”, que incorporó los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM); la fase 2, “Articulación de la Educación Media Superior y la Educación Superior”, enfocada en fortalecer la vinculación y coordinación entre ambos niveles educativos; mientras que la fase 3, “Prospectiva y política pública”, abordó enfoques de inclusión, interculturalidad, equidad de género y responsabilidad social, conforme a la Ley General de Educación Superior y la NEM.

Dentro de las conclusiones, se recupera la necesidad de trabajar de manera articulada entre la Coepes y la Ceppems, de fortalecer el diagnóstico a través de la contextualización de cada una de las instituciones, establecer una relación entre los perfiles de egreso y planes de estudio entre ambos niveles educativos, así como realizar una armonización del marco normativo.

Durante el cierre del foro, en representación del Secretario de Educación, Harumy Nayeli Figueroa García, directora de Evaluación de Programas Institucionales, expresó que los resultados obtenidos serán la base para poder construir un diagnóstico ampliado, que permitirá definir una ruta de trabajo interinstitucional Coepes–Ceppems 2026–2030.