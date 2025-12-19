﻿﻿
Diálogo colaborativo a favor de la justicia

Diciembre 19 del 2025
El magistrado del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, para dialogar sobre acciones e intercambiar experiencias que fortalezcan la labor por la seguridad, el bienestar social y el acceso a la justicia. Durante el encuentro, se destacó la importancia de impulsar políticas y esfuerzos coordinados que promuevan el liderazgo de las mujeres y la atención con perspectiva de derechos humanos, reafirmando el compromiso de trabajar de manera cercana y colaborativa.

