Diálogo para resolver problema del ambulantaje: Ángel Torres

Tras manifestaciones de locatarios del mercado Juan Sabines, quienes denunciaron una caída de entre 50 y 80 por ciento en sus ventas debido al crecimiento del comercio ambulante, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, afirmó que el primer cuadro de la ciudad ya se encuentra libre de comercio informal tras diálogos con los vendedores, y aseguró que el gobierno mantendrá vigilancia permanente durante la temporada decembrina.

Precisó que el Ayuntamiento aplica acciones para regular la actividad y recuperar los espacios públicos del centro de la ciudad.

El edil reconoció que el ambulantaje es un “problema muy añejo”, pero señaló que la administración ha optado por una estrategia basada en el diálogo y la coordinación, evitando actos de fuerza.

Medidas de control

“Tienen derecho a vender, sin embargo, están violentando algunas situaciones. Estamos viendo también la manera de poderlos apoyar”, explicó.

Afirmó que actualmente el primer cuadro de la ciudad está libre de vendedores ambulantes, luego de acuerdos alcanzados con los propios comerciantes informales y la implementación de medidas de control de manera pacífica, asegurando que esta política se mantendrá durante su administración.

“Es un gobierno que escucha, que no reprime, pero que sí dialoga”, subrayó.

Además informó que se implementaron patrullajes preventivos para garantizar el orden en el centro y reforzar la seguridad durante la temporada decembrina, cuando incrementa la actividad comercial y se dispersan aguinaldos.

“Estamos muy dedicados a proteger el patrimonio de las familias, sobre todo en estas fechas tan especiales”, comentó.

Finalmente, afirmó que el Ayuntamiento continuará trabajando para mantener los espacios ordenados y generar condiciones para el desarrollo económico formal.