Diálogo, tras aumento a impuesto sobre nómina

Después de que se aprobó el aumento al Impuesto Sobre Nómina, el sector empresarial de Chiapas informó que buscará un diálogo con la legislación local, a fin de que informen a detalle las repercusiones que tendrá esa decisión para las empresas y la base trabajadora.

En ese contexto, el presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Miguel Ángel Blas Gutiérrez, mencionó que la idea es que el aumento no genere un impacto sustancial a los diversos establecimientos, toda vez que una de las acciones del gremio es incentivar la participación del comercio formal.

Respecto del nuevo salario mínimo que entrará en vigor el próximo año, dijo que ayudará a la base trabajadora que busca tener todas sus prestaciones de ley.

Incentivos fiscales

El líder del sector comentó que Chiapas tiene alrededor del 77 % del comercio informal, por eso se deben promover estrategias que impulsen incentivos fiscales, atracción de créditos y hasta capacitaciones para las micros y pequeñas empresas.

Blas Gutiérrez comentó que un incremento al Impuesto Sobre la Nómina podría generar un riesgo de la desaparición de las empresas más pequeñas, mientras que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) impulsa acciones que puedan ayudar a mitigar esos aumentos.

El líder del sector detalló que este 2025 contaron con políticas públicas a cargo del gobierno y que estuvieron enfocadas en seguridad, ese trabajo dio al gremio certeza para impulsar la atracción de inversiones.

El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez agregó que están en vísperas de que venga un mejor desarrollo para la entidad.

“Estoy muy confiado de que el próximo año tengamos una mayor oportunidad de crecimiento en el ámbito económico para la ciudad y para el estado”, remarcó.