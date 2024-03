Diálogos por Chiapas para mejorar la educación

En el acto destacaron la importancia de estos encuentros. CP

“Hoy más que nunca es necesario que unidos demos sentido, dirección y empuje a un mismo proyecto educativo. Solo de esta manera podremos lograr una auténtica transformación social y tener la fuerza para afrontar colectivamente cualquier reto que nos depare el futuro”, afirmó el profesor Gilberto de los Santos Cruz en el marco de los Diálogos por la Transformación de Chiapas, donde se recepcionaron 224 propuestas como resultado del foro Educar para la Transformación.

Formas más solidarias

Ante cerca de 300 participantes, entre académicos, investigadores, pedagogos, rectores y ex rectores de universidades públicas y privadas y directivos de instituciones educativas de nivel básico y medio superior, Gilberto de los Santos aseguró que educar para la paz es imaginar formas más solidarias y justas de sociedad, “los profesores tenemos el deber moral de hacer comprender a nuestros estudiantes cuáles son los caminos que con mayor acierto conducen a un planeta más justo y menos violento y qué cambios son necesarios para lograrlo”.

Por otra parte, Andrea Mena Álvarez, doctora en Educación, docente e investigadora universitaria, experta en estrategia educativa, gestión y desarrollo municipal, destacó la bondad del foro, pues en él coincidieron expertos académicos e investigadores, pero también madres y padres de familia y extensionistas, quienes abordaron temas sustantivos que ayuden a reducir las brechas económicas y sociales de los tiempos modernos.

Mientras que Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador general de los Diálogos por la Transformación, hizo un amplio reconocimiento a las y los maestros por su invaluable labor de enseñar, pero sobre todo de inculcar a sus alumnos la curiosidad. “Es cierto que la misión principal de los maestros es enseñar, pero también despertar la curiosidad de sus alumnos; si ellos aprenden bien las lecciones y además son niños curiosos, seguramente van a ser mejores chiapanecos y mejores mexicanos”, aseguró.

Gómez Aranda refirió que las veces que ha acudido como invitado a los foros, el senador con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, ha dicho que los chiapanecos somos mejores cuando trabajamos juntos y en el mismo sentido, por ello resaltó la importancia de los Diálogos por la Transformación, “porque es necesario agitar el árbol virtuoso de los que tienen capacidad de proponer en Chiapas; todos aquellos que tengan una propuesta que hayan pensado, que hayan discutido con los amigos o en familia, este es el momento de expresarlo para que más adelante se puedan hacer realidad”, concluyó.

En este acto se contó con la participación de Ángel René Estrada Arévalo, académico y escritor, ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; Carlos Eugenio Ruiz, también ex rector de la Unach y ex secretario de Salud; Eduardo Campos Martínez, ex secretario de Educación; Indra Toledo Coutiño, docente de la Unach y presidenta de la Fundación Toledo por la Educación; Olinda Pérez López, maestra indígena y representante de los pueblos originarios; Obdulia Magdalena Torres Abarca, presidenta de la Red de Unidad Ciudadana y Trabajadores de la Educación de Chiapas (Rucytech); José Javier Bautista Brindis, presidente de la Asociación de Universidades de Chiapas, por mencionar algunos.