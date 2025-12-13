Dicta 100 años de prisión por secuestro agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Antonio “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de dos adolescentes, en la época de los hechos, con identidades reservadas.

Tras el suceso ocurrido en el año 2019 en el municipio de Reforma, Chiapas, y derivado al desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Dictamen

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Antonio “N” una pena de 100 años de prisión y al pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.