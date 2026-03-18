Dicta científica de la NASA conferencia magistral

Para despertar nuevas vocaciones en áreas estratégicas como la Física, las Matemáticas, la Ingeniería y las Ciencias Espaciales, se presentó en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) la conferencia “Misión Lucy”, dictada por la destacada científica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), Adriana C. Ocampo Uria.

En el auditorio de Los Constituyentes, la académica compartió los detalles de esta misión que se inscribe como uno de los esfuerzos científicos más relevantes de la exploración espacial contemporánea, impulsada por la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Describió que esta misión tiene como propósito estudiar cuerpos menores del sistema solar que conservan información valiosa sobre sus etapas más tempranas de formación.

Investigación

Señaló que la Misión Lucy contempla el estudio de varios cuerpos menores a lo largo de más de una década, incluyendo sobrevuelos que ya han aportado información relevante, como el encuentro con el asteroide Dinkinesh en 2023 y el sobrevuelo del asteroide Donald Johanson el 20 de abril de 2025; su siguiente gran objetivo será el sistema formado por Eurybates y su satélite Queta en agosto de 2027.

Por lo anterior, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, reconoció la trayectoria de la académica y agradeció el aporte de sus conocimientos con la comunidad unachense.

Posterior a esta ponencia, la científica de la NASA, Adriana C. Ocampo Uria, sostuvo una reunión con el rector Oswaldo Chacón Rojas, donde conversaron acerca de la importancia de la formación integral de las juventudes, con la apertura a conocimientos de distintas áreas.