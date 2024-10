Dicta conferencia el Premio Nobel de Física

El ganador del Premio Nobel de Física, Duncan Haldane, dictó la conferencia magistral “El entrelazamiento es la propiedad clave de la mecánica cuántica” (Entanglement is the key property of quantum mechanics), en el auditorio de Los Constituyentes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

La ponencia se desarrolló en el marco del inicio de la 2ª Escuela Sobre la Física de Materiales Cuánticos y de la Feria Internacional del Libro Unach 2024, durante la misma, Haldane explicó la forma en que todos los materiales cuánticos se comportan, en su interacción con otros del mismo tipo.

Posteriormente, el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa le entregó un reconocimiento y destacó la importancia de que personalidades como el Premio Nobel puedan interactuar con la comunidad universitaria.

Al dirigirse a los presentes, Natarén Nandayapa refirió que esta conferencia y este evento, son una oportunidad para que estudiantes, investigadores e investigadoras conozcan lo último que en este campo se ha realizado.

Aseguró que contar con la presencia de un físico de la talla de Duncan Haldane, permite a las juventudes que se forman en la Unach, proponerse metas muy importantes, tanto a nivel personal como profesional, dado que les ofrece un panorama diferente acerca de la ciencia.

Asimismo, el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional e integrante del Comité organizador, Romeo de Coss Gómez, aseveró que este tipo de actividades contribuyen a qué las y los investigadores compartan sus conocimientos con las nuevas generaciones y puedan impulsar el interés por el estudio de los materiales cuánticos.

Al respecto, la secretaria general, María Eugenia Culebro Mandujano, afirmó que su visita inspira a todos a trabajar con más pasión, para hacer de este país un mejor lugar para vivir, activando las habilidades y conocimientos de todas y todos.