Dicta PJE 100 años de cárcel por secuestro agravado

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a Óscar “N” por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de una persona con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, y como resultado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco, resolvió imponer a Óscar “N” una pena de 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún beneficio o sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado (PJE), que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos en perjuicio de las y los chiapanecos no queden impunes.