Dicta PJE 40 años de cárcel a pederasta

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Virgilio “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Huixtla, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Huixtla resolvió imponer a Virgilio “N” una pena de 40 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con la impartición de una justicia humanista, en la que cualquier persona que atente contra la integridad y pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes será sancionada conforme a la ley y sin impunidad.