Dicta PJE 41 años de prisión a homicidas

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre y una mujer con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Escuintla, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Condena

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Acapetahua resolvió imponer a Selvin “N” y a Antonio “N” una pena de 41 años y ocho meses de prisión a cada uno, además de condenarlos al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado (PJE), que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, donde el actuar de las personas juzgadoras se distinga por la legalidad, la imparcialidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizando en todo momento la protección y salvaguarda de los derechos de las y los chiapanecos.