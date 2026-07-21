Dictaminará PC afectación en escuelas por sismo

La delegación Tapachula de la Secretaría de Educación está a la espera de los dictámenes que emitirá Protección Civil (PC) en torno a las afectaciones provocadas por el fuerte sismo de 7.4 grados Richter y sus réplicas del pasado 17 de julio en escuelas de la región. Señalan que hay reportes de grietas y fisuras, aunque no daños estructurales en Suchiate y Huixtla; sin embargo, por protocolo de seguridad, se atiende y se verifica la situación.

En entrevista, el delegado regional Tapachula de la Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, Venerando Díaz Martínez, dijo que, tras los reportes, se mantuvo comunicación con directores, supervisores de los distintos planteles, específicamente en los municipios de Suchiate y de Huixtla, que fueron los dos más afectados según los registros.

Reportes

Señaló que, como Secretaría de Educación (SE) y delegación regional de Educación, se notifica para que PC haga el acompañamiento, tenga presencia y verifique la situación de la escuela, la valoración de los daños para que se emita un dictamen. Expuso que, de acuerdo con los registros en Suchiate, los reportes señalan 11 escuelas, desde jardines de niños, primarias, telesecundarias en ejidos, entre estos Jesús y El Gancho.

Receso escolar

Díaz Martínez expuso que, luego de las clausuras y la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, la semana pasada, los maestros están en un receso escolar, del 16 al 31 de julio y del primero al 30 de agosto. Durante ese periodo participarán en un Consejo Técnico Escolar (CTE). Reconoció que, aunque algunas escuelas estuvieron cerradas por un paro laboral, los maestros se preocuparon porque los alumnos no perdieran sus actividades o clases, dejando a través de redes sociales trabajos escolares, que fue una enseñanza que nos dejó la pandemia.

El trabajo a distancia por esas circunstancias impidió que los niños abandonaran sus actividades; hubo actividad en las plataformas digitales para dar continuidad a los planes y programas de estudios y concluir el ciclo escolar. Regresaron antes de las clausuras, lo que dio oportunidad de evaluar esas tareas.

Los maestros se mantienen actualizados con talleres, estrategias didácticas que serán implementadas el próximo ciclo escolar, como lo marcan los programas de estudios de acuerdo con la Nueva Escuela Mexicana (NEM).