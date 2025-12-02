Dictan 25 años de cárcel por delito de desaparición

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Comitán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Genaro “N” una pena de 25 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Desahogo de pruebas

Esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que cada sentencia asegure a la ciudadanía que los delitos que vulneren la dignidad y la integridad de las y los chiapanecos no quedarán impunes.