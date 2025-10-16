Dictan 28 años de cárcel a violador y pederasta

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Matías “N”, por los delitos de Violación Equiparada y Pederastia Agravada, cometido en contra de dos niñas con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas; una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Matías “N” una pena de 28 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño integral.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en la que se privilegie el interés superior de la niñez y se garantice que los delitos en su agravio no queden impunes.