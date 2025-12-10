Dictan 30 años de prisión a responsable por pederastia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a César “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Arriaga, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Condena

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a César “N” una pena de 30 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, fortalece su compromiso con una justicia de enfoque humanista, en la que el interés superior de la niñez y adolescencia prevalezca y se garantice que las conductas que vulneren sus derechos no queden impunes.