Dictan 40 años de prisión por delito de secuestro

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Manuel “N” por el delito de secuestro, cometido en contra de tres personas con identidades reservadas, ocurrido en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de Manuel “N”, por lo que, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal le dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión, sin concederle ningún beneficio de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia humana y accesible, garantizando que las determinaciones emitidas por las personas juzgadoras contribuyan a que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.