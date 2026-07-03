Dictan 40 años de prisión por delito de secuestro

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Pedro “N” por el delito de secuestro agravado, cometido contra de una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Pena

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal determinó imponer a Pedro “N” una pena de 40 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún beneficio de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, en la que las sentencias y el actuar de las personas juzgadoras garanticen que los delitos cometidos en agravio de la dignidad y la libertad de las y los chiapanecos no queden impunes.