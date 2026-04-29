Dictan 40 años de prisión por pederastia agravada

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), emitió, mediante un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria contra Luis “N” por el delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una adolescente con identidad reservada.

Sentenciado

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Luis “N” una pena de 40 años de prisión.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA), asegurando que cualquier acción que vulnere sus derechos sea castigada conforme a la ley y sin impunidad.