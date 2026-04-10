Dictan 45 años por delito de feminicidio

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Andrés “N”, por el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Tras los acontecimientos registrados en Ixtapa, Chiapas, y realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora de un Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Andrés “N” una pena de 45 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Secuestro agravado

En otro orden de ideas, el PJE a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Genaro “N” por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Siltepec, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Comitán determinó imponer a Genaro “N” una pena de 50 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Esta determinación judicial se derivó tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, asegurando que quienes cometan delitos como el secuestro agravado contra las y los chiapanecos no queden impunes.