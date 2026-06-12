Dictan 60 años de prisión por Violación Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a José “N” una pena de 60 años de prisión, además del pago del daño de forma integral.

Proceso

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Juan Carlos Moreno, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que los delitos que atenten o vulneren la integridad de las niñas, niños y adolescentes no queden impunes.