Dictan conferencia “Del Aula al Centro de Datos”

Se realizó la conferencia “Del aula al Centro de Datos: Oportunidades para jóvenes en Inteligencia Artificial, Semiconductores y Ciencia de Datos”, dictada por el CEO de la empresa Oakwise Consulting, Alessio Hagen Estrada, en las instalaciones de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas de Tuxtla Gutiérrez.

Ante los presentes, el experto en Ciencias de la Computación conversó acerca de las perspectivas que existen en cuestión de tecnología enfocada a la educación, desde el uso de las tecnologías básicas en computación, hasta la Inteligencia Artificial (IA), así como los avances que esto ha provocado en la interacción en el aula.

Trabajo conjunto

Aseguró que todas las carreras deberán aprender a trabajar juntas, por lo que las instituciones deben incentivar la existencia de proyectos de investigación transversales, que permitan ampliar la perspectiva de cada uno de los estudiantes sin importar la licenciatura en que se formen.

Hagen Estrada manifestó que las y los estudiantes deben encontrar la motivación que los lleve más allá, los ayude a cambiar su vida, a Chiapas y a México, donde la tecnología sirve para algo, pero deben descubrir el motivo.

Rector

Al respecto, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, aseveró que la presencia del conferencista y sus reflexiones resultan muy pertinentes, no solamente en función del contexto tecnológico que se vive a nivel mundial y del cual no podemos ser ausentes como institución.

“Debemos tomar en cuenta el momento que la Unach vive, se acaba de aprobar toda una revolución en el tema de las tecnologías, con nueva oferta académica de pregrado y próximamente en posgrado”, concluyó.