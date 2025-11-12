Dictan conferencia “El Sistema Nacional de Investigadoras”

La directora del SNII de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Karen Araceli Ontiveros Vázquez, dictó la conferencia “El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores: espacio abierto para la comunidad universitaria”, en el auditorio Los Constituyentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Durante su disertación, la titular del SNII informó cómo se estructura este sistema, las necesidades para el ingreso, permanencia y ascenso de nivel dentro del mismo, los beneficios y exigencias que existen, así como los distintos canales de atención y comunicación para la resolución de problemas o dudas entre los integrantes de las comunidades académicas.

Ante la academia de la Universidad Autónoma de Chiapas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Ontiveros Vázquez expresó que es muy importante reconocer las trayectorias de quienes se han formado en la ciencia y que contribuyen a la resolución de problemáticas en el contexto nacional.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que este sistema fue creado para incentivar la creación de nuevos conocimientos, a través de distintos beneficios para las y los docentes.

Al recordar que para este año la cantidad de docentes reconocidos como parte del SNII suman en la Unach a 283 personas, entre los que se cuentan un investigador con nivel de Emérito, 23 en nivel dos y uno más en nivel tres.

Por su parte, la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, afirmó que la visita de las autoridades del SNII honra y compromete a la comunidad universitaria, recordándoles que la investigación es un eje de quehacer universitario, pero es también un motor del desarrollo social.

De este evento fueron testigos, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco; la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González y el director General de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, así como directores y servidores públicos universitarios.