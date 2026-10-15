Dictan dos sentencias condenatorias

En cumplimiento con la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos de las infancias y adolescencias, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de los Tribunales de Enjuiciamiento, emitió dos sentencias condenatorias en contra de dos personas del sexo masculino por los delitos de pederastia y pederastia agravada, cometidos en actos y lugares diferentes.

En la primera resolución, por los hechos ocurridos en el municipio de Huixtla, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponerle a Jaime “N”, por el delito de pederastia cometido en agravio de una niña con identidad reservada, una pena de 30 años de prisión y el pago de la reparación del daño; asimismo, se ordenó que donde compurgue su pena, se le brinde tratamiento psicológico.

Segundo caso

De igual manera, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, condenó a Virgilio “N” a 30 años de prisión y al pago de la reparación del daño, por el delito de pederastia agravada en contra de una adolescente con identidad reservada en Unión Juárez.

Estas determinaciones se emitieron una vez realizadas las etapas procesales correspondientes y el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas resoluciones, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia humanista, cercana y accesible, que priorice la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias, y actúe con firmeza ante cualquier conducta que atente contra su integridad, bienestar y desarrollo, garantizando la aplicación de la ley.