Dictan dos sentencias por delito de pederastia

El Poder Judicial (PJ) del Estado de Chiapas, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de los juzgados de Control y tribunales de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, dictó sentencia condenatoria a dos personas del sexo masculino por los delitos de pederastia agravada y abuso sexual agravado, cometidos en dos hechos distintos en Tuxtla Gutiérrez.

Penas

En la primera resolución, por el delito de pederastia agravada en contra de una niña con identidad protegida, se le impuso a Jorge “N” una pena de 20 años de prisión y al pago de la reparación del daño integral.

Asimismo, a Ever “N” por el delito de abuso sexual agravado, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada, se le dictó una sentencia de nueve años de prisión y al pago de la reparación del daño integral.

Esto, una vez que se realizara el desahogo probatorio en audiencias orales, donde se acreditó la responsabilidad penal de los sentenciados.

Con estas determinaciones, el PJ del Estado, encabezado por el presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su firme compromiso con el acceso a la justicia y la salvaguarda de los derechos fundamentales de las NNA.