Dictan sentencia a responsable de homicidio calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2025 en el municipio de Larráinzar, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Sentencia

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Fredi “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.