Dictan sentencia a responsables de homicidio

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de tres personas del sexo masculino por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa determinó imponer a Joel “N”, Reyes “N” y a Gustavo “N”, una pena de 25 años de prisión a cada uno, y el pago de la reparación del daño.

Participación

Asimismo, se determinó no concederles ningún sustitutivo de la pena impuesta. Esta resolución derivó del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, en la que el actuar de las personas juzgadoras garantice que los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos no queden impunes.