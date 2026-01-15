Dictan sentencia por delito de pederastia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Francisco “N”, por el delito de pederastia agravada y corrupción de menores, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Francisco “N” una pena de 25 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

45 años de prisión a responsable de feminicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Gilberto “N”, por el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora de un Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Gilberto “N” una pena de 45 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, que garantice que los actos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no queden impunes.