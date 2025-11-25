Dictan sentencia por delitos de homicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Misael “N” una pena de 28 años, un mes y 15 días de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Desahogo de pruebas

Esta resolución se determinó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, evidencia su compromiso con una justicia más humana, en la que el actuar de las personas juzgadoras brinde certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren el tejido social.