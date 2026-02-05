Dictan sentencia por homicidio calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tonalá resolvió imponer a Martín “N” 16 años y ocho meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, donde el actuar de las personas juzgadoras garantice la salvaguarda de los derechos de las y los chiapanecos.