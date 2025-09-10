Dictan sentencias por homicidio en grado de tentativa

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de dos personas con identidad reservada.

Sentencias

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal de Las Casas resolvió imponer a Antonio “N” y a Juan “N” una pena de 41 años y ocho meses de prisión, y a Amelia “N” una pena de 31 años y tres meses de prisión. Asimismo, se les condenó al pago de la reparación del daño y no se les concedió ningún beneficio sustitutivo de esta pena.

Lo anterior, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la y los sentenciados.

Con esta resolución el PJE, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una impartición de justicia más humanista, en la que los delitos que vulneran el tejido social no queden impunes.