Dictan sentencias por pederastia y violación

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de Tribunales de Enjuiciamiento, dos sentencias condenatorias a dos personas del sexo masculino por los delitos de pederastia agravada y violación agravada, cometidos en dos lugares y hechos diferentes.

En una primera sentencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Eliseo “N” 30 años de prisión, por el delito de pederastia agravada cometido en contra de una niña con identidad reservada, en el municipio de Ocosingo.

En la segunda determinación, por los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, una persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla dictó sentencia a Fredy “N”, condenándolo a 24 años de prisión y al pago de la reparación del daño, por el delito de violación agravada cometido a una adolescente de identidad reservada.

Juicio oral

Estas resoluciones se impusieron tras el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas determinaciones, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde se dicten sentencias que brinden la certeza y seguridad de que los delitos que atenten contra la integridad, dignidad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.