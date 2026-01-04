Dietas sin supervisión pueden afectar la salud

Hacer dieta sin la supervisión de un profesional en nutrición puede afectar el resultado e incluso la salud, provocando después de cierto tiempo lo que llaman “el rebote”, que refiere a recuperar el peso corporal perdido, ya que en muchos casos siguen la dieta solo por una temporada.

Lo anterior lo señaló Erika Judith López Zúñiga, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Dijo que muchas personas suelen iniciar dieta como propósito de Año Nuevo.

Sin embargo, muchos lo hacen siguiendo consejos de otras personas o que leen en internet. Saltan horarios de comida, comen poco pensando que es bueno, no comen proteína o carbohidratos, dejando la tortilla y el pan; no tienen una alimentación realmente balanceada.

Horarios específicos

Se trata de tener horarios específicos para comer balanceado para que esos alimentos proporcionen energía durante todo el día; no se trata de comer a cada rato en cierto número de horas. Además, es importante complementarlo con ejercicio físico.

Enfatizó que los horarios de las comidas y los tipos de alimentos que deben consumirse dependen directamente de las actividades que realiza cada persona, por eso se debe acudir con un profesional.

Es real que hay dietas que sí ayudan a bajar de peso como el ayuno intermitente, incluso hay evidencia científica, sin embargo, este debe permitir mantener un nivel de energía óptimo durante las actividades cotidianas.

Hoy día circula vasta información en internet sobre dietas, algunas de ellas muy detalladas, pero se debe tener claro que bajar de peso no es rápido, porque el sobrepeso tampoco se ganó en corto tiempo; y hay que tomar en cuenta que no todos tendrán el mismo resultado.