Diez nuevos casos de miasis; cuatro en Chiapas

Se han registrado diez nuevos incidentes de miasis en humanos, causados por la mosca Cochliomyia hominivorax, que provoca el gusano barrenador del ganado (GBG), se registraron en la última semana en el país, informó la Secretaría de Salud federal (SSA).

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Epidemiología, cuatro de los enfermos se ubicaron en Chiapas, tres en Oaxaca, dos en Yucatán y uno en Veracruz, con lo que suman desde que se conoció la enfermedad, un total de 132 personas enfermas.

Municipios de la entidad

Precisó que en el caso de esta entidad, los hechos se corroboraron en Tapachula, Cacahoatán, Pijijiapan y Mapastepec, de los cuales tres permanecen hospitalizados y uno con tratamiento ambulatorio.

A su vez, en Oaxaca, la ubicación de los enfermos fue en los municipios de Huautla de Jiménez, San Pedro Tututepec y San Pedro Mixtepec; mientras en Yucatán, en Tixpehual y Motul; y en Veracruz, en Zaragoza. En estos casos, cuatro permanecen hospitalizados y dos con tratamiento ambulatorio.

La dependencia de salud señaló que del total de los enfermos, 98 se ubican en Chiapas, 14 en Yucatán, seis en Oaxaca, seis en Quintana Roo, cuatro en Campeche, dos en Tabasco y dos en Veracruz, mientras que se mantienen los monitoreos de búsqueda intencionada con la finalidad de ubicar a enfermos y en su defecto, otorgarles la atención que requieran.