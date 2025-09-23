DIF estatal recibirá más recursos

El diputado local Abundio Peregrino García, dijo que destinar los recursos que los partidos políticos pagan por multas directamente al DIF estatal y no a proyectos de ciencia y tecnología, no le resta importancia a ese rubro.

Recordó que, a partir de una reforma de ley, todo el recurso que devuelven los partidos políticos por concepto de multas se va directamente al DIF estatal y este se compromete a establecer las metas y auditorías necesarias para que sea bien invertido.

Campo de atención

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado dijo que desafortunadamente en el DIF existe una mayor necesidad porque el campo de atención es mayor, desde niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, brindan alimentos a ciertos sectores y equipos médicos.

Como legisladores les pareció correcta la posición del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con la iniciativa, por eso fue aprobada de forma unánime, para que se atienda a los sectores vulnerables. Una vez que se publique en el Diario Oficial del Estado entraría en vigor.

“Antes las multas y devoluciones que hacían los partidos políticos se destinaban para el fomento y fortalecimiento de la ciencia y tecnología, con la reforma ahora pasará directo al Sistema Estatal DIF Chiapas, que tiene gran necesidad de recursos”.

No saben la cantidad

Indicó que no es posible saber la cantidad exacta que podría destinarse al DIF estatal a partir de esta reforma, varía según el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aplique sus facultades conforme a las leyes en materia.

“Lo que hay que tener en cuenta es que se podrán dar más ayudas técnicas consistentes en sillas de ruedas, bastones, muletas, lentes, aparatos ortopédicos, terapias, despensas y otros productos.