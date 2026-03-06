DIF formará Orquesta de Música Popular

Con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de talentos, el DIF de San Cristóbal de Las Casas invita a niñas, niños y adolescentes (NNA) de tres a 17 años a formar parte de la Orquesta de Música Popular Infantil y Juvenil.

La invitación es para quienes gusten de la música o toquen algún instrumento para que se integren a la orquesta. (Cuerdas, teclados, percusiones menores, batería, instrumentos de metal, bajos, guitarras y cantantes).

Será “un espacio de aprendizaje, convivencia y expresión artística, fomentando el trabajo en equipo y el desarrollo de talentos”, se dijo.

Requisitos

Los interesados pueden acudir a las instalaciones del DIF municipal, en el parque de Feria, en un horario de: 09:00 a 15:00 horas.

En la primera etapa del casting se requiere: nombre, edad, instrumento musical y número telefónico del tutor.