DIF mantiene apoyos sociales permanentes

La atención a la salud visual de niñas y niños de educación básica, junto con la operación continua de apoyos para adultos mayores y familias, forma parte de los programas de asistencia social que el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez mantiene de manera permanente en la capital chiapaneca.

La directora, Estephanie Frías, detalló que la entrega de lentes gratuitos arrancó en planteles ubicados en zonas con mayores índices de vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entrega se realizó de forma directa en los centros escolares, quienes evalúan la graduación necesaria y permiten que los alumnos elijan el diseño de sus armazones.

Problemas visuales

Frías subrayó que el uso recurrente de pantallas electrónicas y dispositivos móviles ha incrementado los problemas visuales en menores, y que un diagnóstico tardío incide negativamente en su desempeño académico, por lo que el DIF busca dar cobertura prioritaria a quienes presentan alguna dificultad.

El personal del organismo acude a cada escuela para concretar la entrega sin afectar a las familias o al alumnado.

Meta

Hasta ahora, se ha cubierto la primera fase con las primarias programadas, y únicamente faltan algunos inmuebles cuya entrega se reprogramó por razones administrativas o suspensiones de actividades locales.

La funcionaria añadió que la meta es extender este esquema a más escuelas públicas de la ciudad, replicando la escala de otros programas representativos del ayuntamiento.

En paralelo, el DIF municipal mantiene campañas de prótesis dentales y acciones para adultos mayores, y alista nuevos proyectos orientados a mujeres, hombres y núcleos familiares en distintas colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez.