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DIF Tapachula, dos años con voluntad para servir

Octubre 02 del 2026
Se llevó a cabo el Segundo Informe de Actividades de Beba Pedrero. Cortesía
Se llevó a cabo el Segundo Informe de Actividades de Beba Pedrero. Cortesía

Durante el Segundo Informe de Actividades de Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF Tapachula, el presidente municipal Yamil Melgar reconoció dos años de trabajo con voluntad para servir a las familias tapachultecas, mediante una atención cercana, humana y comprometida con quienes más lo necesitan.

En el Teatro de la Ciudad, el alcalde destacó que rendir cuentas permite transparentar las acciones y visibilizar el esfuerzo de quienes escuchan, atienden y brindan apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. Reconoció la sensibilidad y entrega de Beba Pedrero para impulsar una labor que coloca a las personas y sus necesidades en el centro.

Colaboración

Yamil Melgar señaló que el Ayuntamiento ha fortalecido la colaboración con el DIF Tapachula para acercar los programas a las comunidades, facilitar el acceso a los servicios y contribuir a una vida más digna. Agradeció al personal, a la base sindicalizada y al voluntariado por su compromiso con la atención de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.

Por su parte, Beba Pedrero destacó que el informe reúne historias de familias que encontraron en el DIF Tapachula un lugar para ser escuchadas y recibir atención. Agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y de Sofía Espinoza, así como el apoyo de su esposo, las instituciones y su equipo, y reiteró su disposición de seguir trabajando con humanidad, cariño y vocación de servicio.

Asistieron Gladys Gabriela Blas, delegada del DIF Regional X Soconusco; Jorge David Barragán, director general del DIF Tapachula; Mario Orozco, secretario general del Ayuntamiento; Ivania Reyes, secretaria de Salud Pública Municipal; integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal, representantes de organismos internacionales y empresariales, asociaciones, colectivos y del voluntariado.

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