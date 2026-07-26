Difaman a representante vecinal; procederá, dice

Tras la manifestación del lunes realizada frente al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, donde habitantes expresaron sus demandas no atendidas, hubo señalamientos desprestigio contra Alejandro Aguilar, representante del barrio de Fátima, quien, con el respaldo de sus vecinos, procederá legalmente por difamación.

En entrevista, el también integrante de la asociación Unidos por San Cristóbal, que agrupa a 29 colonias, responsabilizó a la presidencia municipal de cualquier cosa que le suceda a él, a su familia o a los vecinos que participaron en la protesta.

Aguilar lamentó a los comunicadores “que se venden para difamar sin ninguna prueba”. Detalló que entre las acusaciones en su contra estuvieron el huachicolear con el agua, amenazar y extorsionar.

Indicó que, tras una reunión con los vecinos del barrio de Fátima, y después de un acercamiento con abogados, se llegó al acuerdo de acudir al Ministerio Público (MP) a levantar una denuncia. Agradeció el respaldo de los habitantes y recordó que como representantes no reciben “ni un solo peso”.

Cumplimiento

Sobre el cumplimiento a las demandas expresadas el lunes, Alejandro Aguilar reconoció que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) atendió de forma inmediata la mayoría de las problemáticas. “De un 100 %, ya un 70 % está solucionado y un 30 % aún está en espera”, indicó.

Distinto es lo que sucedió con la denuncia de los habitantes de la cerrada Los Alcatraces, sobre las chatarreras que provocan presunta contaminación ambiental. El representante señaló que siguen en funcionamiento, además de que, contrario a lo estipulado el lunes, no les avisaron a los vecinos sobre la visita que hicieron las autoridades.

La autoridad informó que les dio cinco días hábiles a las chatarreras para realizar los trámites necesarios. “Para que vayan y paguen su licencia, no para que sean clausuradas como pidieron los vecinos, porque emiten demasiada contaminación, tanto de roedores como ambiental”, detalló Alejandro Aguilar.