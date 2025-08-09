Difícil que tortilleros ingresen a acuerdo sobre el maíz

Empresarios de la masa y la tortilla de Tapachula han mostrado su disposición por el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla que busca estabilizar el precio de este alimento a nivel nacional y que se ofrezca un precio justo al consumidor.

Señalan que cumplen con los requisitos de estar legalmente constituidas y su disposición, sin embargo, reclaman que principalmente va dirigido a quienes elaboran el producto con maíz, pero en la entidad la mayoría utiliza harina.

No pueden inscribirse

A pesar de la disposición señalan que ellos no pueden inscribirse, ya que el programa solo contempla beneficiar a quienes producen este alimento con granos de maíz, señaló el presidente de la Industria de la Masa y Tortilla de Tapachula, Alejandro Ricaldi. Asimismo reconoció que existe una falta de información sobre el acuerdo para que puedan participar de manera efectiva.

Mensaje

“A nosotros no nos ha llegado la información total del acuerdo, solo los requisitos para pertenecer a él, pero no los beneficios que conlleva; además el programa plantea beneficiar a quienes elaboran tortilla con maíz y acá la mayoría produce con harina”, abundó.

Dijo que han buscado reuniones con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para obtener más información sobre el acuerdo y determinar cómo pueden beneficiarse, ya que las 400 tortillerías están en la mejor disposición de participar en bajar el precio de este producto, siempre y cuando haya beneficios.

Indicó que para participar en el acuerdo, los industriales deben cumplir con ciertos requisitos, como tener licencia de funcionamiento, constancia de situación fiscal, entre otros, por lo que en Tapachula hay alrededor de 80 a 100 industriales que cumplen con esas disposiciones y son los que podrían participar.

“Estamos trabajando, esperemos que en los días subsecuentes empiece a llegar toda esta información y podamos ir viendo los beneficios y poder acceder a este acuerdo nacional”, expresó.

Mencionó que se planean reuniones regionales para que la información llegue a todos los municipios de la región Costa-Soconusco y se pueda determinar cómo pueden beneficiarse los industriales, ya que están interesados en participar en el acuerdo, pero necesitan más información para tomar una decisión informada.