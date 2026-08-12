Difícil volver a obtener recurso para rastro

Pese a que en un momento el Ayuntamiento de San Cristóbal tuvo el recurso para construir un nuevo rastro municipal, este, al no ser utilizado, fue retirado y asignado a otro municipio, así lo expresó Laura Montoya, tercera regidora, quien agregó que la situación se dio en otra administración.

Actualmente, dijo, es la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris, antes Copris) la que tiene la autorización para regular los alimentos de la ciudad, y la que hace estudios en las carnicerías de San Cristóbal para verificar su calidad.

Llaman a denunciar

La regidora insistió en que, en caso de identificar algún rastro clandestino en la ciudad, es necesario interponer una denuncia formal para que tanto la Secretaría de Salud como el ayuntamiento puedan tomar las medidas pertinentes.

Subrayó que hasta el momento no se ha tenido algún foco de infección por lo que se ha tenido que cercar algún espacio, aun cuando sí se han cerrado algunos lugares para que verifiquen los permisos y se regulen.

Señaló que el ayuntamiento sigue siendo propietario del terreno que ya se había comprado para construir el nuevo rastro; sin embargo, aceptó que es complicado que se logre obtener nuevamente el recurso.