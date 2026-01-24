Difunde Llaven Abarca los derechos de las mujeres

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, participó en la Jornada de Difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, dirigida a trabajadoras de la Fiscalía General del Estado, donde señaló que además de atender a las mujeres víctimas de delitos con gran prioridad, se busca que las colaboradoras de esta institución conozcan sus derechos y cada espacio de la Fiscalía sea libre de violencia.

“En concordancia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, nuestra tarea más importante es llevar el mensaje de la no violencia a los espacios privados y públicos, porque no es fácil enfrentar este flagelo y necesitamos que todas y todos sumemos esfuerzos”, expresó junto a la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova.

A su vez, Lupita Gómez reconoció esta iniciativa de la Fiscalía Jurídica con los centros LIBRE y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, a fin de generar conciencia y fomentar una cultura de respeto, equidad e inclusión. Enfatizó que la igualdad de género no significa que alguien esté por encima de otra persona, sino que se trata de construir juntos, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, reconociendo la importancia de todas y todos.

La directora del Centro LIBRE para las mujeres en Tuxtla Gutiérrez, Carmen Guadalupe Velázquez de la Cruz, destacó la importancia de acercar esta información a todas las mujeres de esta institución, porque es una herramienta fundamental para el conocimiento, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el fiscal jurídico, dijo que la primera etapa de este esfuerzo consiste en lograr que las mujeres conozcan su cartilla y los 15 derechos que en ella se establecen.