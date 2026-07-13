Difunden programa del semillero guerra

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió el programa del llamado Semillero Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), que se realizará en San Cristóbal de Las Casas, del 20 al 25 de julio.

Informó que para el lunes 20 de julio, de las 13 a las 15 horas, está programada la participación de Gilberto López y Rivas con el tema Terrorismo global de Estado, militarización y recolonización de los territorios, y de Alicia Castellanos, con Racismo y violencia contra los pueblos.

Añadió que de las 18 a las 20 horas está prevista la participación de Wilfrido A. Gómez-Arias con el tema Nuestra agua, sus concesiones. La arquitectura legal del despojo y el acaparamiento del agua en México, y de Carlos Tornel con Capitalismo, guerra total y la rebelión de lo vivo.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, dijo que para el martes 21, de las 13 a las 15 horas, se prevé la participación de Alejandra Guillén, quien hablará sobre desaparición y leva para la acumulación de capital. Grietas de resistencia ante el nuevo dominio, mientras que Ilán Semo tocará el tema de la caída del antiguo orden y las nuevas formas de la guerra.