Digitalización cambió el sistema tributario

La autoridad fiscal a partir de la digitalización tributaria, se ha enfocado en la consistencia de los datos de comprobantes digitales por internet o facturas, revisa el historial de operaciones relacionadas de un contribuyente cuando se trata de montos importantes para detectar inconsistencias e investigar.

Según lo que identifique va detonando diversos temas de incumplimiento normativo, ayudándose de la digitalización de datos que se implementó hace varios años para la fiscalización. Aplica facultades de comprobación para confirmar o descartar defraudación.

Inconsistencias

Humberto Cruz Hernández, presidente de la Comisión de Investigación Fiscal y Desarrollo del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que en algunos casos una inconsistencia no se genera de forma deliberada, puede ocurrir por una omisión involuntaria por desconocimiento, aun así, la autoridad emitirá requerimientos, lo que implicará un gasto y tiempo para el contribuyente.

Indicó que a partir de la digitalización tributaria a las empresas hace ya varios años, estas deben tener claro que tienen que enfocarse más en el análisis y comprobación de los ingresos y de costos y gastos.

Deben actualizar sus controles internos para asegurarse que los comprobantes fiscales se sigan emitiendo con la misma calidad de información. También deben estar alineados con los cambios en modelos de negocios porque en la práctica puede emitirse una nueva línea y no se aplica.

Implementaciones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha implementado diversas directrices en materia de transformación digital de la administración tributaria para los países miembros, entre ellos México.