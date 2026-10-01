Digitalizar pagos es un gran reto

La propuesta de digitalizar todos los pagos posibles en Chiapas enfrenta el obstáculo de tener uno de los menores porcentajes de población con acceso a Internet del país y un porcentaje elevado de empleo informal.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2022, solo el 30.8 por ciento de las familias chiapanecas tiene conexión a Internet, frente a Sonora (86.2 por ciento) y Ciudad de México (85.1).

El libro “Gobernanza Inteligente: Las TICs en la Gestión Pública”, coordinado por Israel Herrera Miranda, Olivia Leyva Muñoz y Edilberto Gallardo Valente, y publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), advierte que implementar estas tecnologías no puede ser homogénea en todo el país.

Un capítulo del libro, firmado por Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz, evalúa el uso de banca en línea y comercio electrónico en 49 ciudades mexicanas. Tapachula, la única ciudad chiapaneca en el estudio, ocupa el lugar 45 de 49, con solo 14.7 por ciento de uso de banca electrónica y 31.8 por ciento de comercio electrónico. El promedio nacional es de 18.8 y 42 por ciento, respectivamente.

Investigación

El estudio señala que las ciudades del sur-sureste concentran el mayor rezago. Chiapas, Guerrero y Oaxaca aparecen de manera recurrente entre las entidades con menor adopción de tecnologías digitales.

La causa es tanto la falta de infraestructura como los bajos ingresos, la informalidad laboral y la escasa alfabetización digital.

Otro capítulo, de Miguel Ángel Barrera Rojas, Luis Josué Lugo Sánchez y Emmanuel Salvador Ramírez Monroy, aborda las desigualdades en el acceso a la Inteligencia Artificial (IA).

Los autores subrayan que, sin políticas de acceso equitativo, la digitalización puede ampliar la brecha en lugar de cerrarla. “La brecha digital es, en esencia, un subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes”, citan.

Registros

El libro también documenta que, a nivel nacional, solo el 37 por ciento de la población de seis años o más utilizó computadora en 2022, una caída de 5.4 puntos respecto a 2019. En Chiapas, la cifra es aún menor.