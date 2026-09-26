Dijeron que desde hace más de 15 años representa una zona de riesgo. CP

Una decena de pastores evangélicos de diferentes templos del municipio de Chamula, acudieron al lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida y calcinado, para orar y para pedir paz en el municipio indígena.

El grupo de líderes religiosos se reunió para elevar oraciones y pedir que no haya más muertes, que se controle la ola de violencia en el municipio.

Los creyentes acudieron a las inmediaciones de Chilimjoveltic, sobre el camino que conduce hacia la Torre Tzontehuitz, donde fue localizado en días recientes, a un costado de la carretera, el cuerpo del hombre sin vida.

Con respeto y en medio de un ambiente de consternación, los pastores realizaron oraciones en el sitio y rociaron aceite de oliva sobre el lugar, como parte de su acto de fe.

Cabe señalar que la víctima fue identificada como Hugo “N”, de 19 años de edad, con domicilio en el barrio Yalcobe, de la cabecera municipal.