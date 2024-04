Dilema: taxis amarillos o servicio de plataformas

Un nuevo capítulo de la rivalidad entre los taxis y las plataformas de transporte privado se registra en Chiapas, pues mientras los transportistas tradiciones alegan derecho de antigüedad y el respaldo de la Ley de Transporte, los conductores de plataformas aseguran que cuentan con un amparo.

La realidad es que los gigantes tecnológicos Uber y DiDi, quienes ofrecen una alternativa moderna a través de aplicaciones móviles, es respaldado por usuarios de las redes sociales.

“Didi y Uber son el mejor servicio, con confianza se sube uno. Ellos no te faltan el respeto, son choferes con mucha educación. Algunos son estudiantes, de ahí sacan para sus estudios”, expone Marisol “N”.

En general, las muestras de apoyo coinciden entre la sociedad.

El lunes por la mañana un grupo de taxistas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), en donde expresaron su situación y argumentaron que la Ley de Transporte avala su operación y para el caso de las plataformas, estas deben cumplir con el requisito de ser operados por unidades con una concesión.

En contraparte, trabajadores de las aplicaciones fueron quienes se presentaron por la tarde del mismo día, luego de la detención de al menos cuatro unidades automotrices que dan servicio por medio de Didi y Uber.

Uno de los detenidos fue el señor Roberto Carlos, quien compartió que un grupo de unas cuatro personas que se identificaron como trabajadores de la SMyT lo detuvieron en una plaza comercial, luego de cerrarle el paso con una unidad; en el lugar una grúa remolcó su automóvil con rumbo desconocido.

Expresó: “No me enseñaron nada, solo me dijeron que no está permitido el transporte en plataforma; pedí que me dieran un sustento legal o algo porque obviamente lo que hicieron no es algo permitido, al final me dieron el documento de la grúa”.

De manera puntual, quienes laboran con la plataforma Uber señalaron que cuentan con el respaldo de un amparo y que no existe fundamento legal alguno para que se les detenga y retengan los automóviles particulares.